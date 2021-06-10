إليك دواء مكافحة الشيخوخة!

القاهرة (الاتحاد)

اكتشف علماء أميركيون أن إضافة مادة كيميائية إلى المنتجات الواقية من الشمس قد يعزّز صحة الجلد ويكافح علامات الشيخوخة.

ووجد باحثون في جامعة «ميرلاند» أن دواء «الميثيلين» الأزرق الذي يعود تاريخ استخدامه إلى قرن من الزمن، وساعد الجنود في الحربين العالميّتين الأولى والثانية على عدم الإصابة بالملاريا، يمكن أن يكون المفتاح لمستقبل واقيات الشمس الحدثية.

كما توصّل فريق البحث إلى أن هذا الدواء يتمتّع بقدرات ملحوظة في مكافحة الشيخوخة عندما يقترن بفيتامين (سي)، حيث يقوم بإصلاح تلف الحمض النووي الناجم عن الأشعة الضارّة. ويمكن أن يحمي الجلد من الأشعة فوق البنفسجية بنوعيها (أ) و(ب)، والمرتبطة بحروق الجلد وعلامات الشيخوخة.