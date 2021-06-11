«غوثام سيتي».. ترفيه يحبس الأنفاس

نسرين درزي (أبوظبي)

تُعتبر «غوثام سيتي» حيث تشير الساعة دائماً إلى 12:11 بعد منتصف الليل، الأكثر تشويقاً وغموضاً بين المناطق الترفيهية ال 6 التي تحتضنها «عالم وارنر براذرز أبوظبي» على جزيرة ياس، وهي موطن باتمان، أفضل محقِّق عرفه عالم الكرتون، يُحارب أشرار «سوبر- فيلنز» ممّن يعملون في الخفاء. وهذا ما يبرِّر الأفق المظلم والمهجور للمدينة المستوحاة من عصر هوليوود الذهبي، والتي تقدِّم وسط إجراءات احترازية لضمان السلامة العامة، لحظات درامية ومغامرات بطولية تحبس الأنفاس وتجذب مختلف الأعمار.

«عالم وارنر براذرز أبوظبي» التي تبهر زوارها بمفهوم ترفيه جديد تضيفه إلى وجهات الألعاب النوعية في الشرق الأوسط، تأثُرهم عند عبور بوابتها الرئيسة بفيض من التصاميم المترفة، حيث تصطف في شوارعها واجهات مبانٍ ناطقة، مستوحاة من أشهر شخصيات الكرتون.

وبالتوغّل في أحياء «بلازا»، وعند الوصول إلى «غوثام سيتي»، حيث هالة الألوان ولعبة الدمج المتقن بين فواصل الخشب ولوحات الرخام، يمشي الزائر مأخوذاً إلى مناطق تستوقفه مرتين. مرة ليشارك أبناءه جولة الاستمتاع بـ «السوبر هيروز»، ومرة لتأمّل إبداعات «آرت ديكو» التي طبعت فنونها في كل زاوية بالمدينة الأسطورة.

حلّة جديدة

في حديث لـ «الاتحاد» ذكر الحسن كعبوس الزعابي، نائب الرئيس للشؤون التشغيلية لدى فرح إكسبيرينسز، أن «غوثام سيتي» المدينة العالمية في «وارنر براذرر»، تُعد من أبرز المناطق الترفيهية التي توفِّر محطات حماس نوعيّة.

وقال: يحظى مرتادو المدينة الغامضة بفرصة الانضمام إلى باتمان في مهمّته للقضاء على الجريمة من خلال ألعاب متفرّدة وحصرية، بما فيها «باتمان: التحليق مع فارس الظلام»، و«الرعب مع سكيركرو»، التي أُعيد افتتاحها حديثاً بحلّة جديدة لتوفِّر مغامرة نوعية تُشعل الحماس.

أضاف: عدا عن أجواء الترفيه، تضم «غوثام سيتي» مجموعة مرافق للاستجمام وقضاء الوقت برفقة العائلة، ومطاعم مصمّمة بهندسة لافتة من وحي عالم الكرتون، تقدِّم وجبات متنوِّعة ترضي مختلف الأذواق.

تضم 35 شخصية كرتونية لأوّل مرة تحت سقف واحد، و29 لعبة تحبس الأنفاس.. "وارنر براذرز أبوظبي" أكبر مدينة ترفيهية مغلقة في العالم#نتصدر_المشهد#دنيا_الاتحاد@wbworldad pic.twitter.com/2jYl67LBEq — دنيا الاتحاد (@dunialetihad) June 11, 2021

ودعا سكان العاصمة وضيوفها إلى زيارة المدينة الاستثنائية، في وقت تواصل الوجهة الترفيهية الالتزام بالإجراءات الاحترازية لضمان أعلى معايير السلامة العامة.

أحياء حقيقية

تحتضن «غوثام سيتي» 4 من أشهر الألعاب المتطوِّرة والتجارب التفاعلية، وتضم أحياءً حقيقية تنتشر على جانباتها المقاهي والمتاجر، وسط أجواء نابضة تتميّز بديكورات قصص الرعب الساكنة في أفلام «دي سي» الشهيرة.

وهنا يلتقي الضيوف بشخصياتهم الكرتونية المفضّلة، وهي تتجوّل بينهم وتدعوهم لالتقاط الصور التذكارية، ومنها: ذا جوكر، ذا ريدلر، ذا بنغوين، هارلي كوين، مستر فريز وكات وومان. أما باتمان، فلا بد من ترقّب وصوله، إذ ينطلق مع الغروب للتصدي للأعداء، ونصر قوى الخير على الشر.

أسرار وخبايا

ويجد عشاق التشويق ملاذهم في الصعود على متن مركبة «باتوينغ» للمساعدة في مكافحة الجريمة من خلال لعبة «باتمان: التحليق مع فارس الظلام»، فائقة السرعة والتي تُحلِّق عالياً، واختبار قوّة المنعطفات في جولة تحبس الأنفاس.

وهنا يتعرّف المغامرون على أسرار وخبايا مقر ووين تك، على متن أنموذج سيارة مبتكَر يحلِّق بهم فوق شوارع «غوثام سيتي» لمساعدة باتمان في حماية مدينته. وتجمع التجربة بين أحدث تقنيات المحاكاة والمؤثرات الغامرة.

لا تشبه سواها

بالانتقال إلى لعبة «الرعب مع سكيركرو»، فهي مغامرة لا تشبه سواها لاختبار القدرة على التحمّل، حيث يصعد الشجعان على مقاعد متصّلة بمحور مركزي يحلِّق بهم عالياً. ثم يلتف بقوّة باتجاه عقارب الساعة، حيث تدور المقاعد بزاوية 360 درجة في لحظات تُشعل الحماس وتزيد من نبضات القلب.

كرنفالات

ويعيش الضيوف من جديد مشاعر التشويق في«الدوران مع ذا ريدلر»، أفعوانية الاتفافات القوية والحركات المفاجئة.

أما «بيت عجائب ذا جوكر»، فيُتيح التصدّي لأعداء باتمان في لعبة من أجواء الكرنفالات الكلاسيكية. وتضم: قاعة المرايا، ممرا ضيِّقا، متاهة وسجاد متحرك.

6 مناطق

«عالم وارنر براذرز أبوظبي» التي افتُتحت على جزيرة ياس في 25 يوليو 2018، تُعد المدينة الترفيهية المغلقة الأكبر في العالم، والأولى التي تحمل اسم علامة «وارنر براذرز». تغطي مساحة تُقدّر بنحو 1.65 مليون قدم مربعة، وتقدِّم تجربة متكاملة تجمع بين 6 مناطق هي:«غوثام سيتي»، «متروبوليس»، «كرتون جانكشن»، «بيدروك»، «ديناميت غالتش» و«بلازا».

أبطال القصص

تشتمل التجارب الترفيهية في «وارنر براذرز أبوظبي» على مغامرات مشوِّقة من «دي سي سوبر هيروز»، و«لوني تونز». وتحتضن أشهر الشخصيات العالمية وأبطال القصص تحت سقف واحد، ولأوّل مرة في الشرق الأوسط، بينهم باتمان، سوبرمان، وُندر وومان، باغز باني، سكوبي- دو، توم آند جيري وذا فلينستونز.

تشويق

تضم «منطقة ألعاب معرض روغز» مجموعة تجارب مشوِّقة بينها:«هاي سترايكر»، «واك- آ- بات»، «غت- أواي للسيارات»، «توكسك بلاست» و«بازوكا بلاست». وتتيح هذه الألعاب الفرصة أمام الضيوف لإطلاق العنان لمهاراتهم واستعادة «غوثام بير»، التي كانت تتمتع بالسلام حتى سقطت رهينة بيَد ذا جوكر وأتباعه.

نهار وليل

تتراءى مناطق «الأنيميشن» وكأنها دائماً في وضح النهار. والضيوف يلاحظون ذلك عند زياراتهم المسائية، حيث لا تغرب الشمس أبداً في «كرتون جانكشن» و«ديناميت غالتش» و«بيدروك». وكل ذلك بفضل التصاميم الذكية التي تنطبق على «غوثام سيتي» المظلمة، والتي تشير فيها الساعة في أي وقت من اليوم إلى 12:11 بعد منتصف الليل. وبحسب لعبة الضوء والظل، دائماً ما يسيطر الغروب على «متروبوليس»، حيث تُحقّق العدالة قبل حلول الليل.

عشاء مع الأشرار

ردهة مختلفة بانتظار الزوار في «روائع غوثام سيتي»، التي تُعد نقطة التجمّع المفضّلة لأفراد الشرطة. وهنا يُتاح للراغبين بتناول الطعام برفقة الأشرار، التوجُّه إلى«هول أوف دوم» في محطة المترو المهجورة، حيث يقدَّم العشاء لشخصيات «سوبر- فيلنز» المثيرة للرعب.

أما محبّو المثلجات، فتنتظرهم «عربة مستر فريز للأيس كريم» في المنطقة الصناعية، وهي أشبه بعربات حربية يقودها أخطر المجرمين.

جوائز

حازت «عالم وارنر براذرز أبوظبي» عام 2020 شهادة «خيار المسافرين» من موقع «تريب أدفايزر»، وجائزة الوجهة السياحية الرائدة في الشرق الأوسط من جوائز السفر العالمية للسنة الثانية على التوالي. ونالت عدة جوائز من «مينالاك»، بينها: «أفضل وجهة لقضاء يوم ترفيهي» و«أفضل مدينة ترفيهية».

وحققت عام 2019 رقمين قياسيَّين في موسوعة «غينيس»، هما: «أكبر تجمُّع لأشخاص يلبسون رداء السوبر هيروز» و«أكبر مدينة ترفيهية مغلقة على مستوى العالم». وفازت بجائزة THEA للإنجاز المتميِّز وجائزتين عن «باتمان: التحليق مع فارس الظلام» من جوائز ParkWorld Excellence Awards.