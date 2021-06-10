10 خطوات لبناء بيتٍ مُستدام

أبوظبي (الاتحاد)

تؤكّد الدراسات أن تقنية المباني الخضراء، ليست صديقة للبيئة فقط، وإنما اقتصادية وصحية أيضاً، مما جعل كثيرين يتّجهون نحو بناء المنازل المستدامة التي تحقّق جودة في الحياة، وتقلّل من استهلاك الطاقة والموارد، وتنتج الطاقة والمياه.

إرشادات

بناء بيتٍ مستدام ليس بالأمر الصعب، ولتحقيقه يمكن التفكير بـ 10 خطوات:

1ـ اختيار أفضل المواد الخام، ويُفضّل استخدام المواد المحليّة في البناء، والتفكير في مواد تمت إعادة تدويرها.

2ـ اختيار مواد قليلة أو منعدمة العناصر السامة، مضادة للرطوبة وذات انبعاثات منخفضة.

3ـ الاعتماد على التهوية الطبيعية، والاستفادة من ملقف الهواء أثناء تشييد المنزل مثل نظام «البراجيل».

4ـ الاعتماد على الإضاءة الطبيعية وتنقية الجو من خلال الزراعة.

5ـ الاعتماد على الطاقة الشمسية لإنتاج الطاقة الكهربائية من خلال وحدات الطاقة الشمسية على سطح المبنى.

6ـ استخدام نظام معلومات ذكي لإدارة المنزل.

7ـ استبدال مصابيح الإنارة السلكية والهالوجين بلمبات فلورسنت أو LED، وشراء أجهزة كهربائية توفر من استهلاك الطاقة.

8ـ العزل الحراري أحد أهم العوامل التي تخفِّض تكلفة البناء واستهلاك الطاقة في التهوية والتبريد والتدفئة.

9ـ الاعتماد على موقع ومنافذ المبنى لتحقيق النهوية والتبريد والتدفئة.

10ـ تركيب أنظمة تكييف ذات جودة عالية، وحنفيات مياه توفيرية.