أسرار القهوة

أبوظبي (الاتحاد)

القهوة أكثر من مجرّد مشروب، وثمّة حقائق وأسرار عن رحلتها من أيادي المزارعين إلى المحامص:

* تختلف أصنافها بحسب أنواع البذور، ارتفاع المَزارع، سلامة التربة، الطقس، أشعة الشمس والمطر.

* علاقة المصنِّع المباشرة بمَزارع الإنتاج تضمن رضا الذوّاقة.

* «القهوة المختصة» مصطلح يميّز جودتها عن الأنواع التجارية بنسبة 80 %.

* ظهرت تسميات جديدة في صناعتها وهي سرّ نكهتها العميقة، مثل «التخمّر اللاهوائي»، أو «النقع الكربوني».

* براعة تحضيرها تتطلّب منصات التقطير البارد، تقنية «السيفون»، السكب عبر الأقماع، وجودة الماء.