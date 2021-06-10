«فنّ» ترسم مع الأطفال شخصياتهم المتحرّكة

الشارقة (الاتحاد)

نظّمت مؤسسة فنّ، المعنيِّة بتعزيز ودعم الفن الإعلامي للأطفال والناشئة في الإمارات، ورشة في الرسوم المتحرّكة، عبر تطبيق التواصل المرئي «زووم»، استضافت فيها المدرّبة الإماراتية جميلة إبراهيم، التي قدّمت باقة معارف تتعلَّق بأسس الرسوم المتحركة باستخدام برنامج «فوتوشوب».

ألوان وخطوط

تناولت الورشة مفردات معرفية، وتطبيقات عملية طُرحت أمام المتابعين، حيث تم تعريفهم خلالها بكيفية تحريك الشخصيات عبر برامج التصميم والمستخدمات لإجراء عمليات التعديل الواسعة على الصور، بما فيها برنامج «الآي موفي» الذي يُستخدم لتطبيق تأثيرات الحركة على الرسوم.

واطّلع المشاركون على طرق صناعة الشخصيات، ووضع التأثيرات الحركية على صعيد الألوان والخطوط وسواها من العلامات.

نماذج

وقدّمت المدربة جميلة إبراهيم سلسلة نماذج قامت بالعمل عليها، وأرشدت الحضور حول كيفية صناعتها، بدءاً من التصميم الأساسي، إلى توليف الصور، وصولاً إلى تطبيق المؤثرات. وعرّفت المشاركين على الشروط الجمالية التي تمنح العمل بعداً إبداعياً متفرِّداً.

مواهب

تهدف مؤسسة فن إلى تنشئة وإعداد جيل واعد من الفنانين والسينمائيين المبدعين، والترويج للأعمال الفنية والأفلام الجديدة التي ينتجها الأطفال والناشئة في دولة الإمارات، وعرضها في المهرجانات السينمائية، والمؤتمرات الدولية في أنحاء العالم.

وتعمل على دعم المواهب وتشجيعها من خلال ورش عمل محليّة ودوليّة، بالإضافة إلى توفير شبكة مترابطة من الشباب الموهوبين والواعدين، وتمكينهم من تبادل التجارب والخبرات على نطاق عالمي.