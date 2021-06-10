فيكاس كانا في دبي

دبي (الاتحاد)

يعود الطاهي الهندي الشهير وصانع الأفلام والناشط الإنساني فيكاس كانا إلى دبي اليوم الجمعة، لاستضافة تجربة من الوجبات الراقية في مطعمه الحائز عدة جوائز. ويدخل المطبخ بنفسه لإعداد قائمة طعام من أقاليم الهند وجنوب آسيا، وتأخذ مأكولاته الذواقة في مغامرة من التجارب الأصيلة بلمسة عصرية.

وتقدّم الأطباق الكلاسيكية، نكهات مدخَّنة في فرن التندوري، مجموعة توابل وصلصة «التشتني». ومن الخيارات النباتية، طبق الروبيان بالليمون والأفوكادو، «ساج بانير» المصنوع من جبن «الكوتيج»، «مورج جي روست» مع أوراق الكاري وحلوى «صويا ساجو» مع بذور الشيا المقرمشة.