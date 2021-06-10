اليوم العالمي للعافية.. غداً

دبي (الاتحاد)

يصادف غداً السبت 12 يونيو، اليوم العالمي للعافية، وفي المناسبة إشارة إلى ما تحتضنه دولة الإمارات من معالم طبيعية ومنتجعات استثنائية تُعنى بتعزيز الصحة، وتوفّر تجارب استجمام وأخرى علاجية تعيد التوازن إلى الجسم والنَفس.

وتدعو مدينة دبي سكانها وزوارها لتجربة مجموعة خدمات تم تصميمها خصيصاً للتركيز على أهمية الصحة والسعادة في اليوم العالمي للعافية.

ومنها زيارة سلسلة جبال حتّا الشامخة وسط الصحراء الخلّابة، والتي تدعو إلى التأمّل على مسافة 90 دقيقة من وسط المدينة. وتقع ضمن جبال الحجر التي تمتد على طول 700 كم، وتُعد أعلى سلسلة في المنطقة الشرقية من شبه الجزيرة العربية.

وتوفّر تجارب مذهلة في الهواء الطلق وسط مشاهد طبيعية لا تُضاهى، مما يجعلها وجهةً مثاليةً للراغبين بالتنعم بالهدوء. وتشكّل بحيرات القدرة بمياهها الهادئة محطةً مميزةً لتأمل الغروب وسط الصحراء، حيث يمكن لهواة اللياقة البدنية الاستمتاع بمسار الدراجات.

يقع مسار القدرة بالقرب من بحيرة الحب، ويمتد على مسافة 86 كيلومتراً عبر تضاريس رملية، ويحظى بشعبية واسعة لدى الدرّاجين المحترفين والهواة، ويستغرق إكماله من ساعتين إلى 3 ساعات.