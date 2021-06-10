أسماء أبو اليزيد.. «قمر 14»

سعيد ياسين (القاهرة)

تنتظر أسماء أبو اليزيد عرض فيلم «قمر 14» الذي تأجّل إلى عيد الأضحى المقبل. وقالت لـ «الاتحاد»: إن أحداثه تدور في إطار اجتماعي رومانسي، ويناقش عدداً من القضايا الإنسانية، في ليلة واحدة يكون فيها القمر مكتملاً، مما يؤثِّر على مسار الشخصيات.

الفيلم تأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجوري، ويضم 5 ثنائيات يجسِّد أدوارها 10 فنانين هم: خالد النبوي، أحمد الفيشاوي، غادة عادل، شيرين رضا، أحمد مالك، خالد أنور، أحمد حاتم، ياسمين رئيس، مي الغيطي وأسماء أبو اليزيد.

ذكرت أسماء أنها ستستأنف قريباً تصوير باقي مشاهدها في فيلم «كيرة والجن»، إخراج مروان حامد، أمام أحمد عز، كريم عبدالعزيز، هند صبري. ويتناول حالة الغليان التي عاشها الشارع المصري مع اندلاع ثورة 1919، وهو الحدث الكبير الذي يوحِّد مصير بطلي العمل ليشتركا في النضال ضد المحتل اﻹنجليزي. وأضافت أنها لا تزال تتلقى ردود فعل طيبة حول دورها في مسلسل «الاختيار 2» مع كريم عبدالعزيز وأحمد مكي، والذي تناول بطولات رجال الشرطة المصرية في مواجهة اﻷخطار بعد ثورة 30 يونيو 2013 وحتى الآن. وجسّدت فيه شخصية «عالية» التي ترتبط بقصة حب استثنائية مع الضابط «يوسف رفاعي»، الذي لعب دوره أحمد مكي، معربة عن سعادتها بتوصيف علاقتهما في المسلسل بأنها من أفضل علاقات الحب في الدراما المصرية.