ياسر جلال.. «الرجل الذئب»

محمد قناوي (القاهرة)

يخوض الفنان ياسر جلال خلال الأيام المقبلة تجربة تقديم عمل درامي للعرض على إحدى المنصات الإلكترونية بعنوان «الديب»، تأليف عمر عبد الحليم، وإخراج أحمد نار جلال، ومن المقرر أن تشاركه البطولة الفنانة اللبنانية نور. وذكر ياسر جلال لـ «الاتحاد» أن أحداث العمل تدور في 8 حلقات، وينتمي إلى الدراما البوليسية، وسيكون مفاجأة كبيرة للجمهور، عن شخصية محام يتعرّض لمواقف كثيرة بسبب علاقاته المتشعّبة والقضايا المهمّة التي يتولى التصدّي لها.

واعتبر أن عرض الأعمال الفنية على منصات إلكترونية أمر جيد جداً، لأنها موجّهة للشباب الذين يستخدمون وسائل التكنولوجيا الحديثة ويشاهدون الأعمال الدرامية على الهواتف المحمولة. كما أن فكرة عرض 8 حلقات على منصة إلكترونية يبعد المشاهد عن المطوّلات.

وأثنى جلال على ردود الأفعال حول مسلسله «ضل راجل»، الذي عُرض في رمضان الماضي وقال: ما أغراني لتقديم العمل أنه قريب من الناس، وهو ما أبحث عنه دائماً. وأفضّل تقديم أعمال قريبة من الناس وحياتهم ومشاكلهم ومشاعرهم وطموحاتهم. وأضاف: «ضل راجل» مسلسل مصري خالص يتعرّض لقضايا مهمّة، مثل العنف ضد المرأة والاغتصاب، ويحمل قضايا إنسانية واجتماعية فرضت نفسها في السنوات الأخيرة.

وأعجبني أنني قدّمت فيه شخصية «جلال» أب لابنتين، وهذا مناسب للمرحلة العمرية التي أعيشها.