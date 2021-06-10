انفصلا ألف عام.. متحف الدنمارك يجمع هيكلي محاربين تربطهما قرابة

كوبنهاغن (أ ف ب)

التأمّ في المتحف الوطني الدنماركي بكوبنهاغن شمل اثنين من محاربي الفايكينج، ينتميان إلى عائلة واحدة، بعدما بقيا منفصلين لمدة ألف عام، في حدث يوفر معطيات جديدة عن تاريخ تنقلات الجنود في أوروبا قديما.

وقُتل أحد الشخصين مطلع القرن الحادي عشر في إنجلترا متأثراً بجروح في الرأس ودُفن في مقبرة جماعية بأكسفورد، فيما توفي الآخر في الدنمارك، وظهرت على هيكله العظمي علامات ضربات، مما يشير إلى أنه قد شارك في معارك.

وتبيّن مصادفةً بفضل خريطة الحمض النووي للهيكلين أن بينهما صلة قرابة من الدرجة الثانية.