متلازمة ما بعد كورونا.. أرقام وأدوية حول كوفيد طويل الأمد

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

قال الدكتور أمجد الحداد استشاري المناعة والمسؤول في هيئة المصل واللقاح بوزارة الصحة والسكان المصرية إن نحو 30 % من مصابي فيروس كورونا المستجد يعانون من أعراض طويلة المدى بعد التعافي من الفيروس، حيث يتوقف ذلك على حجم المناعة في الجسم.

وأضاف الحداد لـ«الاتحاد» أن الزنك والفيتامين يمكن أن ينشطا المناعة بشكل كبير بعد التعافي من فيروس كورونا، حيث يسمح ذلك بشكل كبير بعدم الإصابة بأعراض ما بعد التعافي من كوفيد-19، خاصة وأن ذلك يتضمن أعراضاً تنفسية وصولاً إلى الالتهاب الرئوي والتأثير على الرئة.

وأشار الحداد إلى أن هناك العديد من الأمراض التي قد تصيب مرضى كوفيد-19 بعد التعافي ومنها تليف الرئة بشكل كامل، حيث يمكن قياس ذلك بحالة واضحة وهي مرض الفنانة دلال عبد العزيز أو الإعلامي ومقدم البرامج وائل الإبراشي اللذين تأثرا بشكل واضح على الرغم من التعافي من فيروس كورونا المستجد.

وخرجت عدة دراسات تشير إلى أن متلازمة كوفيد طويل الأمد تتسبب في أمراض تنفسية لدى المتعافين من فيروس كورونا المستجد، ومنها الإصابة بمرض السكري على سبيل المثال، إلى جانب التأثير على الكلى وتليف الرئة ومضاعفة الآثار لدى أصحاب الأمراض المزمنة.