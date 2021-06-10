عائلة نور الشريف تقاضي محلات شهيرة في مصر

أحمد عاطف (القاهرة)

تنظر محكمة مصرية دعوى أقامها ورثة الفنان نور الشريف ضد الممثل القانوني لأحد محلات الحلوى الشهيرة لاستخدامه مشهداً لنور الشريف في مسلسل «عائلة الحاج متولي»، فيما وظف مالكو المحل الصورة مع صوت بديل للترويج لمنتجاتهم لهذه المحلات والكعك.

وكشفت أوراق الدعوى، التى تنظرها محكمة القاهرة الاقتصادية، أن محامي أسرة الفنان الراحل نور الشريف تقدمت بطلب في نهاية شهر مايو 2020 للمحكمة الاقتصادية لندب خبير مختص بحقوق الملكية للاطلاع على نسخة من الإعلان محل النزاع، وبيان عما إن كان الممثل القانوني لمحلات الحلويات أخذ الموافقة الكتابية لعرض استغلال ذلك المشهد من مسلسل «عائلة الحاج متولي».

واستندت الدعوى، التي أقامتها أسرة الفنان الراحل نور الشريف، على أن «يتمتع فنانو الأداء وخلفهم العام بحق أدبي أبدي لا يقبل التنازل عنه أو التقادم يخولهم الحق في نسبة الأداء الحي أو المسجل إلى فناني الأداء، على النحو الذي أبدعوه عليه، والحق في منع أي تغيير أو تحريف أو تشويه في أدائهم».

وكان الفنان نور الشريف قد توفي عن عمر يناهز 69 عاماً بعد صراع مع المرض، بعدما أثرى الساحة الفنية بالكثير من الأعمال الدرامية التى من أبرزها «رجل الأقدار»، «عمرو بن العاص»، «الحرافيش»، «هارون الرشيد»، «عمر بن عبد العزيز»، «لن أعيش في جلباب أبي»، «الرجل الآخر»، «عائلة الحاج متولي»، «العطار والسبع بنات»، «حضرة المتهم أبي»، «الدالي»، «متخافوش»، «الرحايا»، بالإضافة إلى عدد من الأدوار المسرحية أبرزها: «القدس في يوم آخر»، و«يا غولا عينك حمرا»، و«الأميرة والصعلوك»، و«يا مسافر وحدك».