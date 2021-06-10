في مئوية ميلاده.. الملكة إليزابيث تتلقى زهرة تحمل اسم زوجها

تلقت الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا زهرة تحمل اسم زوجها الراحل الأمير فيليب بمناسبة مرور مئة عام على ميلاده اليوم الخميس بينما عمدت الأسرة المالكة إلى تأبين عميدها.وتوفي الأمير فيليب دوق إدنبره في التاسع من أبريل قبل شهرين فقط من بلوغ عامه المئة وبعد مرور أكثر من 70 عاما على زواجه من الملكة إليزابيث التي تبلغ من العمر 95 عاما.

وقال القصر إن الملكة تلقت الأسبوع الماضي زهرة دوق إدنبره، وهي سلالة جديدة وردية اللون، إحياء لذكراه.

وكتب الأمير تشارلز ابن الدوق والملكة الأكبر على تويتر يقول إنه يتذكر والده في حين قال الابن الأصغر إدوارد إنه يوم للاحتفال بحياة فيليب الذي وصفه بأنه "شخص أكبر من الحياة".

وقال إدوارد لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "كان سيروق لنا الأمر لو كان هنا معنا، لكن أعياد الميلاد لم تكن تعنيه بالضرورة،... فهو لم يكن يحب كل هذه الجلبة والأعباء".

وعبر إدوارد عن شعوره بالحزن في معرض رده على سؤال عن الشهور القليلة الصعبة التي مرت على الأسرة المالكة بعد مقابلة عاصفة أجرتها مقدمة البرامج الأميركية الشهيرة أوبرا وينفري مع الأمير هاري حفيد الملكة وزوجته ميجان.

وتمنى السعادة لهاري وميجان بعد ثاني مولود يُرزقانه، ابنتهما ليليبيت، الجمعة الماضي منحياً خلافاً بشأن ما إذا كانا قد طلبا إذنا من الملكة قبل استخدام اسم تدليلها داخل العائلة.

وقال "هذه أخبار رائعة وأنا بالتأكيد أتمنى أن يكونوا في غاية السعادة".

وزُرعت الزهرة التذكارية في حوض بالحديقة الشرقية بقصر وندسور الذي تقطنه الملكة في غرب لندن، حيث أمضت أغلب الوقت منذ بدء جائحة كوفيد-19.

وستذهب نسبة من مبيعات كل زهرة من هذه السلالة التذكارية لحساب صندوق الإرث الحي لجائزة دوق إدنبره الذي يدعم خطط الشباب والذي أسسه فيليب ويعمل الآن في 130 دولة.