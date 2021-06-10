تعرف على الساعة الذكية من «فيسبوك» بكاميرتين ومستشعر دقات القلب

شعبان بلال (القاهرة)

يستعد فيسبوك لطرح ساعة ذكية في الأسواق صيف 2022، ويهدف من خلالها لمنافسة شركة آبل المسيطرة على سوق الساعات الذكية، ولم يعلن مارك زوكربيرج عن الساعة رسمياً حتى الآن، ولكن يجري العمل على ثلاثة أجيال منها.

وتحتوي الساعة الذكية على شاشة مزودة بكاميرتين يمكن نزعهما عن الشاشة والتقاط الصور بهما بدقة عالية تصل إلى 1080 بكسل، وأيضاً تمكن الساعة مستخدميها من مشاركة الصور على تطبيقات مثل إنستجرام وفيسبوك.

ويهدف مارك زوكربيرج من خلال تلك الساعة إلى القضاء على هيمنة آبل وجوجل على سوق الأجهزة الاستهلاكية، فطيلة السنوات الماضية تتحكم أجهزة آبل في وصول فيسبوك إلى المستخدمين، ولهذا قرر زوكربيرج العمل على جهاز خاص به، بالتعاون مع كبرى شركات الاتصالات اللاسلكية في الولايات المتحدة الأميركية.

وباعت شركة آبل 34 مليون ساعة ذكية خلال العام الماضي، ولكن فيسبوك لا يطمح إلى هذا الرقم الضخم، وإنما يخطط لبيع عدد محدود من ساعته الذكية التي ستطرح في الأسواق مقابل 400 دولار أميركي، وستتوفر بالألوان الأبيض والأسود والذهبي.

وستواجه شركة فيسبوك جانباً آخر من المنافسة وهو حماية البيانات والخصوصية، حيث تضمن آبل ذلك وتنصب نفسها حامية للخصوصية، بينما يعاني فيسبوك من فضائح متوالية تتعلق بتسريب بيانات المستخدمين.

وستعتمد فيسبوك في منافستها على جهاز اللياقة البدنية ومراقبة معدل ضربات القلب، وهي ميزات إضافية سيحصل عليها مستخدم الساعة، ومن خلال التكنولوجيا سيتحكم المستخدم في الكمبيوتر من خلال حركات المعصم، بعد أن أثبتت مختبرات CTRL أن عصابات الذراع قادرة على التحكم في الكمبيوتر.