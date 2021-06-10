ما المقصود بظاهرة فقدان ذاكرة الطفولة

يقول البعض إن شخصيتنا تتشكل في طفولتنا ، ولكن حن بالكاد نستطيع تذكر أي شيء عن طفولتنا وسنواتنا الأولى . يمكن تطبيق هذه الظاهرة على جميع الأشخاص تقريبًا وحتى لها مصطلح رسمي وهو فقدان ذاكرة الطفولة. عندما نكبر ، ننسى الأشخاص والأحداث وحتى الأماكن التي واجهناها عندما كنا أطفال. لا تزال هناك الكثير من الأبحاث حول هذا الموضوع ، وفي مايلي معلومات قد تفيدك حول ذاكرة الطفولة .

ما هو فقدان ذاكرة الطفولة ؟

فقدان ذاكرة الطفولة هو عدم قدرة البالغين على تذكر تفاصيل الأحداث التي حدثت لهم قبل سن الرابعة. ذهب بعض الباحثين إلى أبعد من ذلك ووجدوا أن الأطفال قبل سن السابعة يمكنهم تذكر 60٪ أو أكثر من أحداث الطفولة ، في حين أن الأطفال بعمر 8 و 9 سنوات يمكن أن يتذكرو نسبة 40٪ فقط. لذلك فكلما تقدمنا في السن تنخفض نسبة تذكرنا لأحداث الطفولة.

التواصل الشفهي :

إحدى النظريات التي تفسر سبب عدم تخزين ذكريات طفولتنا هي أننا لم نتمكن من التواصل شفهيًا في ذلك الوقت. عندما نستعيد ذاكرة ، نستخدم الكلمات ، ويمكننا وصفها بتفاصيل كثيرة وهذا يتطلب اللغة. لا يبدأ معظم الأطفال في التحدث قبل سن الثانية ، لذا فهم ببساطة غير قادرين على تكوين ذاكرة متماسكة.

نمو دماغنا يلعب دوراً كبيراً :

مع تقدمنا ​​في السن ، تقوم أدمغتنا بالكثير من الأعمال، لذلك لخصت إحدى الدراسات أنه "عندما تنشغل الأدمغة في زراعة الكثير من الخلايا الجديدة ، فإنها لا تخزن الذكريات طويلة المدى" بالإضافة إلى ذلك ، لا يمكننا تذكر الأحداث اليومية ولو جسديًا قبل سن 3 و 4، لأن ذاكرتنا العرضية لم تبدأ بعد.

دور الآباء في تذكرنا لبعض الأحداث :

تشير دراسة أخرى إلى أن والدينا قادرون على تغيير ذاكرة طفولتنا. وجدت هذه الدراسة أن الأطفال يتذكرون نفس الحدث بشكل مختلف بعد مناقشته مع آبائهم . الأطفال يتأثرون بسرعة ، لذلك من الضروري مساعدتهم على الاحتفاظ بالذكريات الجيدة فقط وإدراكها بشكل صحيح.

رأي الطب :

"في النهاية ، يحتفظ الأطفال بالذكريات المليئة بالعواطف الإيجابية والسلبية. حتى أن هذا الاكتشاف يسمح للأطفال الصغار بتقديم شهادات شهود عيان في المحكمة. لذلك هناك احتمال أنك إذا استطعت تذكر ذكرى طفولة مبكرة ، فهي تلك التي تحمل الأهمية الأكبر بالنسبة لك وتؤدي إلى استجابة عاطفية قوية."