مسلح هدد بإعدام الجميع إن لم يحصل على «الوجبة السعيدة»

هدد رجل في ولاية فيرجينيا الأميركية بإعدام كل الموجودين في أحد مطاعم "ماكدونالدز"، إذ لم يمنحه العاملون في المطعم "الوجبة السعيدة".



وذكرت شبكة "فوكس نيوز"، الأربعاء، أن الحادثة وقعت الأسبوع الماضي في مقاطعة ستانفورد بولاية فيرجينيا.

ودخل جيمس سبرينغر (36 عاما)، ويعمل سائق، إلى مطعم "ماكدونالدز" في الصباح، وكان هادئا قبل أن ينقلب حاله إلى اضطراب، عندما قيل إنه من السابق لآوانه الحصول على وجبة "هابي ميل" بسبب الوقت الذي سيتغرقه إعداده.

وقبل مغادرته المطعم، قال جيمس إنه سيعود لاحقا ويعدم جميع الموجودين، إن لم يحصل على وجبة الطعام.

وأمام هذا التهديد، اتصل عمال ماكدونالدز" بالشرطة لإبلاغه بما يحدث.

وقبل أن يصل عناصر الشرطة إلى المطعم، تلقوا بلاغا آخر يتحدث عن رجل يلوح بسلاح ناري داخل سيارة، قبل أن يتضح أن هو الشخص نفسه الذي هدد موظفي المطعم.

وراح بحث الشرطة يركز بعيدا عن المطعم خشية حدوث أعمال إطلاق نار، وفي تلك الأثناء عاد جميس إلى المطعم حيث هدد زبونا آخر بحسب سكاي نيوز.

ولدى تفتيش سيارته جرى العثور على سلاح ناري، ووجهت له السلطات القضائية 4 تهم