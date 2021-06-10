تعرف على قائمة أذكى الشعوب في العالم

كشفت دراسة أجراها الموقع الشهير " la gazette " حول ترتيب أذكى 10 شعوب في العالم وذلك عن طريق ربط الذكاء بالناتج المحلي الاجمالي للبلاد.

حيث قامت الدراسة بربط معدل ذكاء الشعوب باهتمامهم بمجال التكنولوجيا والعلوم والبحث العلمي وجاء ترتيب أذكى شعوب العالم كما يلي :

1. هونج كونج بمعدل ذكاء 107

تتقدم هونج كونج في الرياضيات و العلوم بشكل كبير وكذلك طلابها يقومون بقضاء وقت فراغهم في تسجيل دورات لتحسن مستواهم الثقافي و العلمي .

2. كوريا الجنوبية بمعدل ذكاء 106

حيث تتمتع كوريا الجنوبية بأسرع اتصال بالانترنت على مستوى العالم مما يؤدي إلى سهوله طلابها في الوصول إلى الابحاث العلميه والمعلومات مقارنة بالبلاد الاخرى.

3. اليابان بمعدل ذكاء 105

حيث تمتلك اليابان واحدة من أفضل الجامعات على مستوى اسيا وهي جامعه طوكيو فتمتلك العديد من الدراسات التي تمكنها من التفوق العلمي و الرياضي.

4. تايوان بمعدل ذكاء 104

الطلاب التيوانيون دائما ما يسعون إلى التعليم ويتعلمون اللغات مما يزيد من قدرتهم في المنافسه في السوق العالمية.

5. سنغافورة بمعدل ذكاء 103

الطلاب السنغافوريون يحتلون مراكز متقدمة في مختلف الدراسات حول العلوم والرياضيات و كذلك تنفق سنغافورة الكثير من الاموال على مشروعات التعليم و التعلم.

6. هولندا والنمسا وألمانيا وإيطاليا بمعدل ذكاء 102

هذه الدول الاربعة لديها نظام تعليمي ترتيبه التاسع عالميا كأفضل نظام تعليمي مما يجعلهم يحتلون المرتبة السادسة في ترتيب معدل الذكاء.

7. سويسرا والسويد بمعدل الذكاء 101

يشتهر الشعب السوسري بالساعات و والبنوك و غيرها من المهن التي تتطلب دراسه أكاديمية وكذلك الشعب السويدي الذي لديه الشغف دائما بالدراسة ولديه على أمعدل للشعوب التي تمتلك مؤهلات عالية في التعليم .