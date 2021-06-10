على طريقة «فتى الأدغال».. أسد يتسلق شجرة هرباً من قطيع الجاموس

اضطر أسد للهروب وتسلق الشجر خوفًا من قطيع من الجاموس قرر مهاجمته وملاحقته بعد فشله في محاولة اصطياد إحداها، وتشبث الأسد بفرع الشجرة بعد أن أخطأ في محاولة ملاحقة القطيع في ماساي مارا بكينيا، عندما رأى الجاموس الأسد يقترب، استدار وطارده ، مما أجبره على صعود الشجرة لساعات، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

على طريقة «فتى الأدغال».. أسد يتسلق شجرة هرباً من قطيع الجاموس

التقط المصور أولاف ثوكلي، 54 عامًا ، من النرويج، اللحظة التي أُجبر فيها ملك الغابة على الهروب إلى بر الأمان.

على طريقة «فتى الأدغال».. أسد يتسلق شجرة هرباً من قطيع الجاموس

وقال المصور:"فجأة علم الجاموس بوجود الأسد، ورأى أن شجرة منعزلة في السافانا الكبيرة قد تكون وسيلة أمانه وتسلقها إلى بر الأمان من الجاموس الكبير، ومكث في الشجرة قرابة الساعة، قبل أن يغادر قطيع الجاموس المنطقة" بحسب اليوم السابع.