هذا هو أفضل طعام يمكن أن تأكله قبل الذهاب للامتحانات

في الأسبوع الأخير قبل الإمتحان، وفي يوم الإمتحان، يمكن أن يؤثر الطعام على دماغك إما بصورة إيجابية أو سلبية، فمن الأخطاء الشائعة التي يقوم بها الطلاب في هذه الفترة المصيرية، تناول أطعمة غير مفيدة وغير صحية. بحيث قد يستبدل الطلاب وجباتهم اليومية بالوجبات السريعة، والمشروبات الطاقية والحلويات.. لكن اتضح للعلماء أن هذه الأطعمة لا تؤثر سلباً على الصحة فحسب، بل تؤثر على الأداء الامتحاني أيضاً بشكل سلبي.

وعلى عكس تلك الأطعمة، توجد أطعمة لها تأثير إيجابي، فقد توصلت دراسة بريطانية لأفضل أطعمة يمكن أن يتناولها الطلاب في الأسبوع الأخير قبل الإمتحان، كونها تزيد من التركيز وتجعل الذاكرة نشطة جداً.

الأطعمة هي :

1- التوت الأزرق :

تشير الأدلة إلى أن تناول التوت الأزرق يحسن الذاكرة طويلة الأمد وحتى الذاكرة قصيرة الأمد. بحيث يجعل هذا الطعام الدماغ في حالة تأهب ويكون قادر على استرجاع المعلومات بسرعة.

2- البروكلي :

البروكلي مصدر أساسي لفيتنامين «ك»، وهذا الفيتامين معروف بقدرته على تحسين الإدراك وزيادة فعالية الدماغ. وبحسب الدراسة فإنّ البروكلي يحتوي على كمية كبيرة من «الغلوكوز اينولات»، الذي يساهم في تحسين الذاكرة والحفاظ على المعلومات.

3- بذور اليقطين :

بذور اليقطين غنية بالزنك أكثر من كل الحبوب، وتقدّم معدناً ثميناً يعد أساسياً في تحسين مهارات التفكير وترسيخ المعلومات. فبذور اليقطين مليئة بالمغنيزيوم الذي يعدّ حلاً للتوتر، إضافة إلى فيتامينات مهمة مثل التريبتوفان وفيتامين «ب».