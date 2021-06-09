ملك قورة.. مشاغبة في «إجازة مفتوحة»

علي عبد الرحمن (القاهرة)



كشفت الفنانة المصرية ملك قورة لـ«الاتحاد» عن ملامح شخصيتها الدرامية في أحداث المسلسل الدرامي «إجازة مفتوحة»، وتجسد شخصية «هالة» الفتاة الطالبة الجامعية بإحدى الجامعات، وتتميز شخصيتها بالعناد الشديد ودائمة الصراعات والصدامات مع شقيقها الأكبر، والذي يجسد دوره الفنان شريف منير، وتدور أحداث المسلسل في إطار الدراما الاجتماعية، حول 3 عائلات تجمعهم إجازة مفتوحة وتتوالى الأحداث الدرامية بينهما، والمسلسل ينتمي إلى نوعية الأعمال الدرامية الطويلة ذات الـ45 حلقة، العمل من تأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، ويشارك في بطولته سميحة أيوب، وكريم أو زيد.

ومن جانب آخر انتهت قورة من تصوير مشاهدها في أحداث مسلسل «شقة 6»، وتجسد شخصية «سارة»، أحد سكان العقار بحي الزمالك، وتدور أحداثه في إطار التشويق والإثارة، حول عمارة سكنية تحدث بها أمور غير طبيعية، لتنقلب حياة ساكنيها راساً على عقب، العمل ينتمي إلى نوعية الأعمال الدرامية القصيرة ذات الـ15 حلقة، والعمل من تأليف آل القاضي، وإخراج محمود كامل، ويشارك في بطولته سيد رجب، وروبي.

وعلى الصعيد السينمائي تشارك ملك قورة في أحداث الفيلم السينمائي 200«جنية»، وتجسد شخصية الفتاة بعمر المراهقة وتنتمي إلى الطبقة المتوسطة، وتجمعها العديد من المواقف الإنسانية مع ليلي علوي، الفيلم تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول العلاقات الإنسانية التي تجمع مختلف الطبقات الاجتماعية بعملة فئة الـ200 جنية، العمل من تأليف أحمد عبدلله، وإخراج محمد أمين، ويشارك في بطولته إسعاد يونس، وهاني رمزي.