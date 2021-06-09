حديقة الحيوانات بالعين تُثري السياحة البيئيّة

العين (الاتحاد)

تجاوزت حديقة الحيوانات بالعين هدفها في الحد من التلوّث البلاستيكي بنسبة 122%، وانخفض استهلاك صناديق العبوات البلاسيكية للمياه بين عامي 2019 و2020 من 13.130 صندوقاً إلى 5.900 صندوق، وذلك ضمن رسالتها في إثراء السياحة البيئية وحماية الثروات الطبيعية.

التحوُّل الرقمي

وعلى صعيد مركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء، تحسّن الاستهلاك في طاقة المبنى الفعلية، بنسبة 71.21% و57.33% على التوالي، وفقاً لمعايير شهادة لييد العالمية للاستدامة. وحقّق انخفاضاً مباشراً بنسبة 20.89% في استهلاك الطاقة مقارنة بالعام الماضي، في ظل الإغلاق خلال جائحة «كوفيد-19»، ما أدّى إلى تقليل غازات الاحتباس الحراري والتكاليف التشغيلية. وانخفضت نسبة استهلاك الأوراق إلى 73% من خلال التحوُّل الرقمي.

وتعمل حديقة الحيوانات بالعين حالياً على مراجعة استهلاك خطوط الهاتف الثابت بصورة دورية للتأكد من الاستخدام الأمثل وتقليل تكاليف الخدمة، مع تدوير أجهزة الحاسب الآلي، والتخلّص من المستهلكات مثل خراطيش الأحبار بطريقة غير ضارّة بالبيئة، وتحويل معظم المعاملات من الورقي إلى الإلكتروني.

وتعير الحديقة التخضير المستدام والنباتات المحليّة اهتماماً خاصاً، وتركِّز على الإدارة الاستباقية لمخاطر الأشجار ومواءمة الزراعات مع أهداف الحفظ، مثل مشاريع تخضير سفاري العين الأفريقية، مزرعة الكينا، شاطئ البطاريق، بيع الشتلات، وزراعة وإكثار النباتات المهدّدة بالانقراض.