«كورونا» يغير تصنيفات جودة المدن

لندن (أ ف ب)

أدت جائحة «كوفيد-19» إلى تغييرات كبيرة في تصنيف المدن من حيث جودة الحياة فيها، إذ تراجع ترتيب الأوروبية منها، في حين قفزت المدن الأسترالية واليابانية والنيوزيلندية إلى القمة بفضل إجراءاتها السريعة لاحتواء الوباء. وتبوأت أوكلاند النيوزيلندية صدارة نسخة 2021 من الدراسة السنوية التي تجريها مجلة «ذي إيكونوميست» عن المدن ذات نوعية الحياة الجيدة، تلتها أوساكا اليابانية ثم أديلايد الأسترالية، فالعاصمة اليابانية طوكيو، ثم ويلينغتون النيوزيلندية.

وأوضحت الدراسة أن أوكلاند تقدمت إلى المركز الأول بفضل نهجها الناجح في احتواء الوباء والذي مكّن المجتمع من البقاء مفتوحاً.