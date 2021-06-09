«دابل إيجل» بـ 19.5 مليون دولار

نيويورك (أ ف ب)

حققت عملة معدنية أميركية من الذهب رقماً قياسياً بلغ 19.51 مليون دولار في مزاد نظمته دار «سوذبيز» للمزادات بنيويورك.

وحطمت عملة «دابل إيجل»، التي سُكت عام 1933، الرقم القياسي لأغلى عملة معدنية في العالم، والذي كان من نصيب عملة «فلويج هير» الفضية، والتي بيعت مقابل 10 ملايين دولار عام 2013.

وتظهر على أحد جانبي «دابل إيجل» صورة لامرأة تجسد الحرية، ونسر محلّق من الجانب الآخر، ولم يتم تداولها مطلقاً؛ إذ أوقف الرئيس الأميركي في ذلك الوقت فرانكلين روزفلت، سك العملة الأميركية من الذهب وأمر بإتلاف كل النسخ.