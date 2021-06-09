وحيد القرن يتصدر الأكثر بحثاً.. والسر: عزف البيانو

شعبان بلال (القاهرة)

تصدر حيوان وحيد القرن الأكثر بحثاً على مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث في مصر، انتشار فيديو لوحيد القرن وهو يستخدم شفته العليا بالعزف على آلة البيانو.

وأثار حيوان وحيد القرن الذي يُدعى «باندو»، والموجود في حديقة حيوان دنفر بولاية كولورادو الأميركية، إعجاب الكثيرين من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الذين انبهروا بقدرته على العزف على آلة البيانو باستخدام شفته العليا.

ونشرت الصفحة الرسمية لحديقة الحيوان على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» مقطع فيديو للحيوان وحيد القرن وهو يقوم بالعزف الموسيقي، بعد اكتشافه قدراته وحماسه بالصدفة عن طريق فريق رعاية الحيوانات في الحديقة.

ويبلغ وحيد القرن «باندو» من العمر 12 عاماً، حيث ولد عام 2009 في حديقة حيوان سان ديجو سفاري بارك، ويعيش في حديقة حيوان دنفر منذ عام 2011 حتى الآن.

ونشرت مديرة المحتوى الرقمي لدى حديقة حيوان دنفر في أميركا كارلي ماكجواير، عبر حسابها الرسمي على «إنستغرام»، صورة لحيوان وحيد القرن وهو يعزف على البيانو احتفالاً بعيد ميلاده الـ 12.

وقالت :«عيد ميلاد سعيد يا باندو، يبلغ اليوم ذكر وحيد القرن الكبير المقيم لدينا 12 عامًا، وأراد أن يعاملكم جميعًا بأغنية خاصة كتبها بنفسه، يعد استخدام شفته المسبق لشيء ما لتكوين نغمة واحدة من الطرق العديدة التي يمكننا من خلالها استخدام الإثراء للتحفيز عقليًا وجسدياً».