لماذا تصدر اسم المغني الكوري (V) تريند «تويتر»

أحمد عاطف (القاهرة)

تصدر اسم المغني الكوري Kim Taehyung (بارك جيمين) والمعروف بأنه عضو فريق BTS، كما أن الكثيرين يعرفونه بلقب (V)، وله قاعدة جماهيرية ضخمة، منصة التغريدات القصيرة «تويتر» على مدار يومين كاملين. ويعود سبب رواج اسمه فى تريندات «تويتر» بعدما فاجأ أعضاء فرقته وARMY بعاداته الغريبة والتي ذكروا أنها تجعلهم يضحكون بصوت عالٍ، لا سيما أن (V) كشف نفسه في مقابلة مع E Now، أنه في وقت سابق لم يكن لديه صوت رائع، وقال: «اعتاد معلمي الصوتي أن يوبخني بسبب طريقة غنائي». إلى ذلك، كشف زملاؤه في الفرقة أنه يمشي ويتحدث خلال نومه، كما أنه ذات يوم طلب الطعام فى وقت متأخر، لا سيما بسبب عاداته الغذائية، حيث كشف زملاؤه عن أن اتباع نظام غذائي صعب عندما يكون كيم موجوداً. وتُظهر عادات (V) بالتأكيد أنه لا يزال طفل برئ، وهو أمر نادر في هذه الأيام، فيما يتقدم فريق Bangtan Boys حالياً في النجاح الهائل الذي حققته Butter، والتي تحولت إلى لوحة رسم بيانية عالمية.

