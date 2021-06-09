تعرف على مواهب أفراد العائلة الملكية البريطانية

يتمتع أفراد العائلة الملكية البريطانية بالعديد من المواهب المختلفة، حيث تمتع ميجان ماركل بموهبة الكتابة، والملكة إليزابيث الثانية، بموهبة التصوير الفوتوغرافي، وغيرها من المواهب التي لا يعرفها البعض عن العائلة الملكية البريطانية، والتي نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع insider.



ميجان ماركل والكتابة

نشرت الأميرة، ميجان ماركل، مؤخراً، كتاب للأطفال عن الأبوة، مستوحى من حياة الأمير هاري زوجها وعلاقته بابنهما أرشي، والكتاب اسمه "The Bench"، ويحتوي على رسومات بالألوان المائية للفنان كريستيان روبنسون، ويعتبر من أكثر الكتب مبيعاً على مواقع التسوق.

وتمتلك "ماركل" أيضاً موهبة فن الخط، فقد كانت في الماضي تدرس فن الخط، وكتبت دعوات الزفاف مثل حفل زفاف المغني، روبن ثيك، الذي أقيم عام 2005.

تعرف على مواهب أفراد العائلة الملكية البريطانية

الملكة إليزابيث والتصوير

منح الملك جورج السادس أول كاميرا لابنته الملكة إليزابيث الثانية، قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية، وبدأت منذ ذلك الوقت تلتقط الصور لأفراد عائلتها فب المناسبات غير الرسمية.

تعرف على مواهب أفراد العائلة الملكية البريطانية

الأمير تشارلز والرسم

يعتبر الأمير تشارلز، مثل جدته الكبرى الملكة فيكتوريا، موهوب في الرسم، فهو يفضل الألوان المائية ورسم المناظر الطبيعية مثل الجبال والبحيرات.

تعرف على مواهب أفراد العائلة الملكية البريطانية

الأميرة بياتريس والجري

الأميرة بياتريس، أميرة يورك، وابنة الأمير أندرو وسارة دوقة يورك، تهوى ممارسة رياضة الجري، حتى أنها في عام 2010، أصبحت أول أميرة تكمل ماراثون لندن الذي شاركت فيه مع أصدقائها تحت اسم "فريق كاتربيلر" لجمع الأموال للأعمال الخيرية.

تعرف على مواهب أفراد العائلة الملكية البريطانية

الأمير فيليب والزراعة

كان الأمير الراحل، فيليب، بستانيًا من الدرجة الأولى، وكان يفضل زراعة الكمأ، ووفقًا لصحيفة التايمز، يعتبر أول شخص يزرع الكمأة السوداء على الأراضي البريطانية، كما بدأ في محاولة زراعة الفطريات قبل 12 عامًا قبل أن تنجح محاولته أخيرًا في عام 2018.

تعرف على مواهب أفراد العائلة الملكية البريطانية

الأمير ويليام موهوب في التحدث باللغة الساحلية

تعلم دوق كامبريدج، كيفية التحدث باللغة الساحلية، أثناء دراسته في جامعة سانت أندروز فى أسكتلندا، واستخدم موهبته في لقاء بتنزانيا مع رئيس البلاد، جون ماجوفولي، عام 2018.

تعرف على مواهب أفراد العائلة الملكية البريطانية

كيت ميدلتون والموسيقى

أشارت كيت ميدلتون، دوقة كامبريدج، لإحدى الصحف، إلى دراستها للعزف على آلة الفلوت، حتى سن 18، وفي عام 2017، جربت العزف تحت قيادة أوركسترا في هامبورج بألمانيا.

تعرف على مواهب أفراد العائلة الملكية البريطانية

الملكة إليزابيث وتصليح السيارات وقيادة الشاحنات

وأثناء الحرب العالمية الثانية، عندما كانت تبلغ الملكة إليزابيث من العمر 18 عامًا، انضمت الملكة إلى الخدمة الإقليمية المساعدة للمرأة، وتعلمت هناك كيفية قيادة الشاحنة وتغيير شمعة الإشعال، كما أنها العضوة الوحيدة في العائلة المالكة التي شاركت في القوات المسلحة.

تعرف على مواهب أفراد العائلة الملكية البريطانية

الأميرة ديانا غواصة ماهرة

لم تكن الأميرة الراحلة، ديانا رمزًا للموضة فحسب، بل عُرفت أيضًا بكونها غواصة موهوبة، ووفقًا لموقع "ياهو"، كانت الراحلة متفوقة في الرياضة بفترة دراستها بالمدرسة، وكانت معروفه بالغوص تحت الماء بدون أي رذاذ تقريبًا حتى أنها ابتكرت حركتها المميزة، والتى سميت "سبنسر سبيشال".

تعرف على مواهب أفراد العائلة الملكية البريطانية

الأمير هاري وقيادة طائرات الهليكوبتر

وفي عام 2013، أعلنت وزارة الدفاع، أن الأمير هارى، قد تأهل لقيادة مروحية أباتشي بعد ثلاث سنوات من التدريب، وفي نفس العام وأكمل جولة لمدة خمسة أشهر في أفغانستان.