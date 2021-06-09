تحرك عاجل لعلاج فاطمة كشري أشهر كومبارس في مصر

شعبان بلال (القاهرة)

تدخلت نقابة المهن التمثيلية المصرية لعلاج الفنانة فاطمة كشري، أشهر كومبارس في مصر، بعد تعرضها لأزمة صحية بسبب خطأ طبي في معدتها. وقال نقيب المهن التمثيلية في مصر أشرف زكي لـ «الاتحاد»، إن النقابة تواصلت مع الفنانة فاطمة كشري لمتابعة حالتها الصحية بصورة مستمرة، مؤكداً تكفل النقابة بعلاجها خلال الفترة المقبلة. وأضاف زكي أن النقابة ستعرضها اليوم على أحد الأطباء لتشخيصها ومعرفة حالتها الصحية بصورة دقيقة، مشيراً إلى أن النقابة لن تدخر جهدا لدعم جميع الفنانين في أزماتهم. وتعد «كشري» من أشهر الفنانين اللذين يتمتعون بالحضور وخفة الظل، وتظهر دائماً فى أدوار درامية ساخرة شاركت خلالها كبار الفنانين فى الدراما والأفلام المصرية. وتعاني الفنانة فاطمة كشري من مُضاعفات عقب خضوعها إلى عملية جراحية مؤخراً داخل أحد المستشفيات بعد خروجها، وبدأت تشعر بآلام حادة لتكتشف أنها وقعت ضحية خطأ طبي فادح، حيث إنها اكتشف أن الطبيب «نسي» بداخلها «شاشاً طبياً».

