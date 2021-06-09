ماذا تفعل أسماء المنور في دبي؟

مراد اليوسف (دبي)

انتهت الفنانة المغربية أسماء المنور، خلال وجودها في دبي، من وضع صوتها على أغنية من اللون الغنائي العراقي تحمل كلمات الشاعر حازم جابر، ألحان أزهر حداد وتوزيع المايسترو حسام الدين.

وقد سجّلتها مع المهندس محمد عصمت الذي سيقوم بعملية المكس والماسترنغ للأوديو، وذلك قبل أن يتم تجهيز فيديو فني لعرضه عبر موقع «يوتيوب».

وكانت المنور حصلت مؤخراً على جائزة أفضل شارة مسلسل بأغنية «وقتاش» الذي عرض في شهر رمضان الماضي في مسلسل «بنات العساس»، إخراج إدريس الروخ، وذلك من قبل استفتاء Wash Trending في المغرب، الذي يعتمد على تصويت الجمهور لفئات متعددة.

وهي أغنية كتبها محمد أمير، لحّنها محمد الفارسي ووزّعها الموزع بدر الدين المخلوقي.