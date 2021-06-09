تعرّفوا إلى جديد نوال الزغبي

مراد اليوسف (دبي)

تعمل الفنانة اللبنانية نوال الزغبي على الانتهاء من أغنيتها الخليجية الجديدة التي ستقدّمها من خلال ميني ألبوم جديد سيرى النور قريباً، متضمناً 4 أغنيات، حيث تتعاون مع الشاعر الإماراتي محمد القاسمي والملحّن العراقي أدهم، ومن توزيع المايسترو مهند خضر. وهي في صدد التجهيز والتنفيذ موسيقياً في ستوديوهات دبي بالإمارات. وستحمل الأغنية عنوان «عليه إبتسامة»، وهي الأغنية الخليجية الوحيدة في الميني ألبوم الذي سيتضمن اللونين الغنائيّين المصري واللبناني. وتتعاون فيه مع شركة روتانا في الإنتاج والتصوير، وقد تختار الأغنية الخليجية لتصويرها. وكانت نوال كشفت منذ فترة عبر حسابها «تويتر»، عن تفاصيل الأغنيتين المصرييتين في الألبوم، الأولى بعنوان «بكلِّم خيالي»، كلمات صلاح الكردي وتوزيع ريمي مراد، والثانية «أسعد لحظة»، كلمات ملاك عادل، وألحان مصطفى العسال وتوزيع إلهامي دهيمة.