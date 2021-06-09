بالصور.. جدة لديها 92 حفيداً تحتفل بعيد ميلادها الــ100

احتفلت جدة لديها 92 حفيدا من 8 أبناء بعيد ميلادها الــ100 برفقة أبنائها وعدد من أحفادها، وشعرت بسعادة غامرة لتمكنها من لم شمل أغلب الأسرة والاحتفال بعيد ميلادها التاريخي.

وتقول حفيدة الحفيدة جوان بندري "روز امرأة قوية حقًا لأنها ترملت لأكثر من 40 عامًا وهي مستقلة الآن"

بالصور.. جدة لديها 92 حفيداً تحتفل بعيد ميلادها الــ100

وقالت جوان البالغة من العمر 43 عامًا: "جران روز هى امرأة رائعة، إنها على قمة شجرة عائلتنا وهي حقًا نموذج يحتذى به لنا جميعًا، أم حقيقية، إنها حادة بقدر ما تأتي، لقد رأت كل شيء، وفعلت كل شيء."

بالصور.. جدة لديها 92 حفيداً تحتفل بعيد ميلادها الــ100

وتعتقد جوان أنه من الرائع أن تكون روز قد عاشت لترى ستة أجيال من الإناث ولدن بعدها، وتقول إن روز فخورة جدًا بسلسلة أفراد عائلتها الطويلة.

بالصور.. جدة لديها 92 حفيداً تحتفل بعيد ميلادها الــ100

وأضافت: "نحن عائلة كبيرة حقًا، هناك دائمًا طفل ما، روز لديها 92 حفيدا - بما في ذلك الأحفاد من الأبناء وأحفاد الأحفاد".

تزوجت روز من زوجها الراحل ويليام لمدة 35 عامًا حتى توفي ويليام عن عمر ناهز 56 عامًا، عملت في مصنع ذخائر خلال الحرب العالمية الثانية وكان للزوجين 8 أطفال، 6 أولاد وفتاتان، بما في ذلك ابنتهم كارول جاسبر 77 عامًا.

بالصور.. جدة لديها 92 حفيداً تحتفل بعيد ميلادها الــ100

كارول، موظفة إدارية سابقة، لديها خمسة أطفال، من بينهم الابنة سارة شارب، وهي ربة منزل تبلغ من العمر 60 عامًا ولديها سبعة أطفال من بينهم جوان بحسب اليوم السابع.

بالصور.. جدة لديها 92 حفيداً تحتفل بعيد ميلادها الــ100

جوان، لديها طفلان، صوفي تايلور ويبلغ 23 عاما وداني تايلور 25 عاما، وحفيدة جوان، أميليا تايلور، عامان، هي أنثى من الجيل السادس.