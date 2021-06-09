بالفيديو.. وبطريقة مجنونة.. هذا ما فعله روسي لتفادي الازدحام المروري

لاشك أن الازدحام المرورى وتكدس المواصلات أزمة عالمية تعاني منها العواصم الكبرى قبل الدول الصغيرة، وتتوالى الكثير من الأفكار ولا تتوقف المشروعات عن مواجهة هذه الأزمة، لكن تعامل مواطن روسي مع أزمة ازدحام المواصلات على الجسر الذهبي الواقع في مدينة فلاديفوستوك الروسية بطريقة مختلفة عن طريق اجتياز الجسر المتكدس بالسيارات بطائرة شراعية.

ورصد أحد السائقين العالق بسيارته على الجسر لقطات تظهر طيارا أثناء الازدحام على جسر مدينة فلاديفوستوك الروسية، وهو يتعامل مع الزحام باستخدام طائرة شراعية، وذلك بسبب الازدحام الضخم للسيارات عليه، واجتاز الطيار من خلال طائرته الشراعية السيارات الواقفة بثقة وخبرة كبيرة، وذلك وفق ما نقلت وكالة سبوتنيك.

وأصبح الطيران الشراعي في السنوات الأخيرة، رائجاً في دولة جورجيا، فهو أحد أفضل الطرق لاستكشاف البلد، ويأتي عدد متزايد من السياح إلى جورجيا على وجه التحديد للقيام بالطيران الشراعي.

بالفيديو.. وبطريقة مجنونة.. هذا ما فعله روسي لتفادي الازدحام المروري

وعرضت قناة "cnn" مقطع فيديو يوضح تجربة "الطيران الشراعي" التى يخوضها السياح فى هذه المنطقة من خلال الطيران فوق الجبال والإطلاع عليها عن قرب من خلال هذه الطائرات بحسب اليوم السابع.

والجدير بالذكر أن بريطانيا كانت دخلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية فى عام 2016 من خلال تحطيم الرقم القياسي في إطلاق الطائرات الشراعية الورقية الصنع، بعد إطلاق 423 طائرة ورقية على شواطئها، وذلك بعد عدة عوائق واجهت المشتركين من هطول للأمطار ، ووجود غيوم كثيرة فى السماء، ومياه الجزيرة الباردة ، إلا أنهم تحدوا تلاطم الأمواج وأدوا المهمة بنجاح.