اكتشاف بيضة عمرها 1000 عام بحالة جيدة

كشف علماء آثار إسرائيليون عن قشرة بيضة دجاج سليمة وفي حالتها الكاملة عمرها 1000 عام، تم العثور عليها خلال حفريات قبل بناء حي جديد في مدينة يافني.

كما أعلن العلماء عن اكتشافات أثرية مذهلة أخرى، بينها ثلاثة دمى مصنوعة من العظم يعود تاريخها الى "الفترة الإسلامية"، والتي استخدمت باللعب قبل ألف عام.

وأفاد موقع "I24NEWS" أنه "أثناء الحفريات في بئر للصرف الصحي منزلي يعود إلى منزل بني قبل ألف عام، تم استخراج بيضة الدجاج القديمة من داخل الأرض وهي بحالة سليمة، كما تم العثور على منطقة صناعية واسعة من الفترة البيزنطية في المنطقة".

من جانبهاـ أوضحت الباحثة في سلطة الآثار الإسرائيلية، بيري جاللن، قائلة: "شظايا قشور البيض معروفة من فترات سابقة، لكن بسبب القشرة الهشة لبيضة الدجاج لم يتم العثور على بيضة كاملة".

وأضافت: "على الصعيد العالمي يدور الحديث عن اكتشاف نادر جدا"، مشيرة إلى أنه "في الحفريات الأثرية، وفي أوقات نادرة، نعثر على بيض نعام قديم بصورة كاملة وسليمة، لكنها تبقى محفوظة بسبب سماكة قشرتها".

والفتت العالمة إلى أن "صناعة الدواجن دخلت حيز الاستخدام في المنطقة قبل 2300 عام، موضحة أنه "تم العثور على البيضة وهي مشقوقة من الجزء الأسفل، الأمر الذي أدى إلى تسرب غالبية السائل في داخلها، ولم يتبقى سوى القليل من صفار البيض الذي تم الاحتفاظ به لإجراء فحوصات مستقبلية للـDNA" بحسب «rt».

وتوضيحا لهذا الاكتشاف، قالت بيري جاللن إنه "رغم الحذر الشديد الذي اتبعته خلال إخراج البيضة من الأرض بمرافقة مختصين، إلا أن قشرة البيضة، التي حافظت عليها الشروط الفريدة في الأرض لبقائها بالشكل الكامل، تشققت، وتم في المختبر إصلاح الضرر وإعادتها إلى شكلها الكامل".