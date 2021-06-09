أخصائي نفسي يكشف لـ«الاتحاد» لماذا يجب إخبار دلال عبدالعزيز بوفاة سمير غانم

قال الدكتور محمد صديق أخصائي الطب النفسي، إنه يرجح إخبار الفنانة دلال عبدالعزيز بوفاة زوجها الفنان الراحل سمير غانم، مشترطاً في ذلك تحسن حالتها النفسية التي من شأنها أن تحسن من قوتها المناعية التي تعد الخط الأول في مواجهة كورونا.

وأوضح صديق لـ«الاتحاد»، أن هناك في الطب النفسي ما يعرف بـ«سلم الموترات» ويأتي على رأسها فقدان الشريك وهو من أصعب ما يكون، مشيراً إلى أنها بالتأكيد ستكون بعض الشيء، لكن سيكون ذلك مؤقتاً.

وأكد أخصائي الطب النفسي أن الفنانة دلال عبدالعزيز ستحتاج فترة لعلاج نفسي من أثر الصدمة، لكن الاستجابة ستتوقف على من سيكونون معها، لا سيما أن وجود بناتها وأسرتها جوارها سيرفع من روحها المعنوية.

وفي 20 مايو الماضي، توفي الفنان سمير غانم عن عمر يناهز 84 عاما، بعد صراع مع المرض. وكان قد أصيب هو وزوجته بفيروس كورونا. فيما نفى صهره الفنان حسن الرداد أن تكون الوفاة ناجمة عن إصابته بالوباء ولكنها لمضاعفات مرضية أخرى.