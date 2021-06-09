موعد تركيب شريف دسوقي الطرف الصناعي

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

يستعد الفنان المصري شريف دسوقي لتركيب طرف صناعي في القدم بعد إجراء عملية بتر في القدم متأثراً بمضاعفات إصابته بمرض السكري خلال الفترة الماضية، حيث يتلقى الرعاية الصحية في أحد المستشفيات الخاصة في العاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة الحالية. وحسب مصدر طبي متابع للحالة الصحية للفنان شريف دسوقي، فإنه من المقرر تركيب طرف صناعي في القدم الأسبوع القادم، ومن المتوقع أن يبدأ الفنان المصري في الظهور إعلامياً بعدها لتوضيح حالته الصحية لمحبيه. وأشار المصدر الطبي لـ«الاتحاد» إلى أن الفترة الحالية يتم تهيئة شريف دسوقي نفسياً للطرف الصناعي قبل تركيبه له، حيث كان يعاني نفسياً بشكل كبير بسبب الاضطرابات التي ضربت حياته خلال الفترة الماضية وكان آخرها عملية بتر في القدم بسبب مضاعفات إصابته بمرض السكري. ووضع الطاقم الطبي المعالج لشريف دسوقي بروتوكولاً علاجياً متكاملاً يسمح له بممارسة حياته بشكل طبيعي بعد عملية تركيب الطرف الصناعي في القدم، خاصة أن الفنان المصري مقبل على عدة أعمال فنية سيتم تصويرها خلال الفترة المقبلة.

