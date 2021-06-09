آمال ماهر تعود برسالة جديدة بعد الاعتزال !

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

عادت الفنانة المصرية آمال ماهر للحديث من جديد بعد إعلانها الاعتزال مطلع شهر يونيو الجاري، موجهة رسالة لجمهورها العريض بعد آلاف الرسائل والتغريدات التي طالتها بالعدول عن قرار اعتزال الغناء والعودة من جديد.



وقالت آمال عبر حسابها الشخصي على موقع تويتر:«جمهوري العزيز، ربنا وحده عالِم مساندتكم ليّا ودعمكم تأثيره عليا كان عامل إزاي في أسوأ ظروف عدت عليّا في حياتي، لو أقدر أروح لكل إنسان وإنسانة أشكرهم بنفسي مش هتأخر، ربنا جعلكم سبب يقويني في أضعف لحظات حياتي وأكبر ابتلاءات حياتي، ربنا كريم وقوي وجبار».



وأضافت:«كلي إيمان بإن لو الكون كله اجتمع علشان ينفعوا أو يضروا إنسان مش هينفعوه أو يضروه إلا بما كتبهُ الله له، كل اللي طلباه منكم دعواتكم في صلاتكم في المساجد والكنائس، الشكوىٰ لغير الله مذلة، ولله فقط ب أُقدم شكوتي، ومن الله فقط أنتظر الفرج».



وكتبت:«النصر وجزاء الصبر والاحتساب على كل ما يعلمهُ الله، حسبي الله فهو نعم المولى ونعم النصير، اللهم لك الحمد على كل شيء اللهم لك الحمد في الضراء قبل السراء.. فكل قدرك وقضائك خير يا رب، وهيفضل حبكم ودعمكم أعظم وأهم منحة من الله منحني بيها في أكبر محنة في عمري كله».



وكانت الفنانة المصرية آمال ماهر أعلنت اعتزالها الفن بشكل تام مطلع شهر يونيو الجاري، دون أن تفصح عن أسباب قرارها المفاجئ بعد سنوات من تقديم مئات الأعمال الغنائية التي أثرت الساحة المصرية والعربية.