أغرب استغاثة تصل لوزير عربي.. ما القصة؟

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

لقي الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم المصري استغاثة غريبة على أحد المجموعات التعليمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشار المواطن المصري استغاثته للوزير من تشغيل الطلاب أغاني مهرجانات أمام المدارس بعد الانتهاء من أداء الامتحان. وقال المواطن المستغيث في رسالته: «رسالة عاجلة للسيد الوزير المحترم من معلم، نحن الآن في اليوم قبل الأخير من امتحانات الشهادة الإعدادية، بالأمس تم تسريب الامتحان، واليوم الامتحان مع الطلبة، مهرجانات أمام المدارس وفرحة عارمة بين الطلاب، وتهافت من أولياء الأمور على مكاتب التصوير لتصوير امتحان اليوم». ويؤدي طلاب المرحلة الإعدادية في مصر امتحانات نهاية العام، وسط إجراءات وقائية مشددة، تفادياً للإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث يستعد مئات الآلاف على مستوى الجمهورية لبدء امتحانات الثانوية العامة النهائية والتي من المقرر بدايتها الشهر المقبل في جمهورية مصر العربية، حسبما أعلن وزير التعليم.

