مصطفى شعبان يكشف تفاصيل "كوزمو" مع خالد النبوي

محمد قناوي ( القاهرة )

يعود الفنان مصطفى شعبان للسينما بعد غياب استمر 11 عاما منذ أن قدم فيلم "الوتر"بعد أن تعاقد خلال الأيام القليلة الماضية على بطولة فيلم "كوزمو" تأليف هشام هلال ويخرجه حسين المنباوى ومن المقرر أن يشاركه البطولة خالد النبوي ولبلبة وبيومي فؤاد وإنتاج وليد منصور وسيتم تصويره بين عدة دول من بينها مصر وفرنسا واليونان.

وقال مصطفى شعبان لـ"الاتحاد":العمل يدور في حقبة زمنية قديمة في إطار من الأكشن والتشويق عن رحلة بطل يريد أخذ ثأر شخصي عندما يكتشف بعد سنوات طويلة حقيقة مقتل والده، فتتغير حياته ويسعى للإنتقام وأخذ ثأره .

وأضاف شعبان:"ابتعدت خلال الفترة الماضية عن السينما وركزت علي الدراما وكان ذلك بقرار شخصي وهناك مثل إنجليزي يقول: إذا أردت القفز عاليا فعليك أن ترجع للوراء قليلا، وأنا انسحبت في توقيت كان لا بد فيه من الانسحاب، لأن الظروف لم تكن مهيأة للأعمال الجادة، والجميع توجه حينها للدراما التليفزيونية" .

وأشار مصطفي شعبان إلى أنه سعيد بالنجاح الكبير الذي حققه مسلسله الرمضاني "ملوك الجدعنة" بمشاركة عمرو سعد ، وأن قصة تدور أحداثها حول الصداقة، كانت سببا في قبولة العمل، لأن قصة الصداقة في الأعمال الدرامية مفقودة منذ مدة، لهذا عندما عرضت عليه وافق على الفور، والمسلسل قدم شكل الحارة الشعبية المصرية، وعلاقة سكانها ببعضهم، وقد تم تصميم الحارة التي تدور فيها أحداث المسلسل بلبنان، إضافة إلى أنه تم نقل المعدات من مصر لتصبح حقيقية.

وأشاد بتجربته مع الفنان عمرو سعد، والذي وصفه بأنه نجم كبير صاحب تاريخ طويل، مضيفًا أنهما أصبحا مقربين جدًا بعدما قضوا فترة 3 أسابيع في لبنان قبل التصوير لدراسة المشاهد.