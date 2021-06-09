دعوات لسمير غانم من المسجد الحرام.. تتصدر تويتر

أعاد الإعلامي رامي رضوان زوج ابنة الفنان الكبير الراحل سمير غانم تغريدة لأحد المعجبين من أمام الكعبة المشرفة في المسجد الحرام بمدينة مكة المكرمة يدعو فيها للفنان الراحل.

ونشر أحد الأشخاص ويدعى أيمن يوسف على حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، صورة لورقة دعا فيها للفنان الراحل سمير غانم أن يتقبله الله في الجنة ويغفر له.

وتنهال الدعوات يوميا على أسرة الفنان الراحل سمير غانم، حيث تواجه الأسرة الفنية المصرية أزمة كبيرة منذ منتصف شهر رمضان المنقضي، بعد إصابتهم بفيروس كورونا فيما تستمر زوجته الفنانة دلال عبد العزيز في المستشفى مسببا لها تآكل في الرئة.

وشيّعت جنازة الفنان المصري الراحل سمير غانم منذ نحو أسبوعين في العاصمة المصرية القاهرة، وقد حضر الجنازة عدد كبير من الفنانين ومحبي الفنان المصري الشهير، وأعضاء نقابة المهن التمثيلية، حيث توفّي في مستشفى بالقاهرة عن عمر ناهز 84 عاما بعد إصابته بفيروس كورونا.









