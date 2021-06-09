دلال عبد العزيز تتخطى مرحلة الخطر

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)



كشف مصدر طبي لـ"الاتحاد" تفاصيل جديدة في الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز والتي تستمر داخل المستشفى قرابة شهرين كاملين، حيث لا تزال في العناية المركزة تتلقى الرعاية الصحية.



وأضاف المصدر لـ"الاتحاد" أن الفنان المصرية لا تزال تحتاج للأكسجين الطبي بسبب تأثير فيروس كورونا المستجد الكبير على الرئة بشكل أحدث تليفاً كاملاً.



وأشار المصدر المعالج للفنانة المصرية إلى أن التحسن بسيط وبطيء لكنه إيجابي على الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز، متوقعا أن تخرج من المستشفى خلال الشهر الجاري على أقصى تقدير.



ولا تعلم الفنانة دلال عبد العزيز بخبر وفاة رفيق عمرها الفنان سمير غانم إلى هذه اللحظة على الرغم من مرور أسبوعين كاملين على وفاته، حيث فضل الطاقم الطبي عدم إخبارها لعدم التأثير على حالتها الصحية الحرجة، خاصة مع طلب الأسرة ذلك منهم بعد وفاة غانم متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.



وتعافت الفنانة دلال عبد العزيز من إصابتها بفيروس كورونا المستجد، إلا أن آثار كوفيد 19 الطويلة لا تزال تؤثر عليها بشكل واضح ومن تبعاته تليف الرئة بشكل كامل وسط محاولات من الطاقم الطبي لرعايتها حتى تحسن حالتها الصحية.