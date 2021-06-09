مشاهير يدعون إلى مشاركة لقاحات كورونا.. كايتي بيري وبيكهام أبرزهم

دعا حوالى ثلاثين شخصا من مشاهير العالم، بينهم المغنية كايتي بيري ونجم كرة القدم السابق ديفيد بيكهام، مجموعة السبع الثلاثاء إلى مشاركة لقاحات كوفيد-19 مع الدول الفقيرة قبل قمتها في بريطانيا نهاية هذا الأسبوع.

وحضت الشخصيات الترفيهية والرياضية الدول السبع (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا واليابان) على التعهد بتقديم ما لا يقل عن 20 في المئة من إمداداتها بين يونيو وأغسطس، والتي تصل إلى 150 مليون جرعة.

وحذرت الرسالة من أن "العالم أمضى عاما ونصف عام في محاربة جائحة كوفيد-19، لكن الفيروس لا يزال ينتشر في بلدان كثيرة وينتج متغيرات جديدة مع القدرة على إعادتنا جميعا إلى نقطة الصفر".

وأضافت "هذا يعني المزيد من إغلاق المدارس، والمزيد من الاضطرابات في الرعاية الصحية، وتداعيات اقتصادية أكبر، ما يهدد مستقبل العائلات والأطفال في كل مكان".

ومن بين الموقعين الآخرين للرسالة التي جمعت عددا من سفراء النيات الحسنة لليونيسف، الممثلون ليام نيسون وأورلاندو بلوم وبريانكا شوبرا جوناس وووبي غولدبرغ.

كما وقع الرسالة المغنيتان بيلي إيليش وأنجيليك كيدجو بالإضافة إلى نجم كرة القدم سيرخيو راموس وسائق الفورمولا 1 فرناندو ألونسو ونجم التنس أندي موراي.

وتستضيف بريطانيا قمة مجموعة السبع في كورنوال في جنوب غرب إنجلترا ابتداء من الجمعة.



