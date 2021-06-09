"السرب" يجمع أحمد السقا وهند صبري ومنى زكي

سيجتمع أحمد السقا في فيلم مصري جديد بعنوان "السرب" مع عدد من المع النجوم في مصر.

ويتناول الفيلم الضربة الجوية التى نفذها الجيش فى ليبيا ضد داعش، من تأليف عمر عبد الحليم، وبطولة النجوم أحمد السقا وهند صبرى، ومنى زكى، ودياب، وكريم فهمي، وآسر ياسين، ومن ضيوف شرف الفيلم شريف منير ومحمود عبد المغني.

ويأتي الفيلم ضمن مجموعة من الأفلام التي تستهدف استعادة الحياة شبه الطبيعية مع إعادة فتح دور السينما في مصر، بعد فترة من التعطل بسبب الإجراءات الاحترازية الرامية إلى احتواء جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

من جانب آخر يستعد المخرج أحمد نادر جلال، لبدء تصوير مسلسل "الديب" للنجم ياسر جلال، المقرر عرضه على منصة watch it الإلكترونية، خلال الفترة القليلة المقبلة، والمسلسل ينتمى لنوعية الـ8 حلقات فقط، وتدور أحداثه فى إطار بوليسى ويتعرض بطل العمل للكثير من المواقف بسبب علاقاته المتشعبة والقضايا المهمة التى يتصدى لها، والمسلسل من تأليف عمر عبد الحليم.