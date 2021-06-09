ليلى علوي: شريف دسوقي ينفرد بكاركتر خاص

قالت الفنانة ليلى علوي إنها بالرغم أدائها لأعمال كثيرة خلال الفترة الماضية ورغم قلقها الدائم من فيروس كورونا إلا أنه ملتزمة بالإجراءات الاحترازية، كاشفة خلال لقائها في برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على شاشة "ON"، أنها دائما ترتدى الكمامة ولا تصافح زملاءها قائلة: "بحب كل الناس بس مش عارفة أسلم ودائماً ماشية بالمسك والكحول.. وبقول يا رب احمى".

وتابعت: "الحمد لله ربنا استجاب لا الفيلم (ماما حامل) ولا المسلسل (ست الهوانم) حد اتصاب بالفيروس من فريق العمل في كل هذه الأعمال".وفق اليوم السابع المصرية.

وتعليقاً على الظهور الخاص للفنان شريف دسوقي في فيلم "ماما حامل" قالت: "أنا بحبه جداً ربنا يشفيه، كاركتر مميز جدا، من أول الناس التى صفقت له في فيلمه فى مهرجان القاهرة والذى حصل على جائزة عنه، والصراحة هو شخص غير معتاد في تمثيله وكوميديته ليه طابع غير معتاد".