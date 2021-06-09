بالفيديو.. "درون" تزود مقاتلة بالوقود في الجو لأول مرة

استخدمت القوات البحرية الأميركية طائرة بدون طيار لتزويد طائرة مقاتلة بالوقود فى الجو "لأول مرة على

الإطلاق".



جاء ذلك بحسب بيان للقوات البحرية الأميركية نقله موقع أكسيوس الأميركي اليوم الأربعاء.

وذكر "أكسيوس" أن هذه التجربة تُظهر أنه يمكن الآن استخدام الطائرات بدون طيار في مهام تتجاوز مهام الاستطلاع أو أهداف الرماية، مما يسمح باستخدام الطائرات المقاتلة المكلفة لعمليات أخرى.

وأوضح أن الطائرة بدون طيار من طراز "إم كيو - 25 ستينجراي" من إنتاج شركة بوينج.

واتصلت الطائرة بدون طيار بطائرة مقاتلة "إف/إيه18- سوبر هورنت" عبر خرطوم ونقلت وقودا إلى المقاتلة بينما كانت تحلق فوق الغرب الأوسط يوم الجمعة الماضي، وفقا للبيان.



