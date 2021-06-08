أمل بوشوشة: شخصية متناقضة في «داون تاون»

علي عبد الرحمن (القاهرة)



أعربت الفنانة الجزائرية أمل بوشوشة، عن سعادتها برد الفعل الإيجابي تجاه شخصيتها الدرامية التى تجسدها ضمن أحداث المسلسل السوري «داون تاون»، وتصدرها محركات البحث الإلكتروني وقائمة الأكثر تداولاً على منصة التغريدات الشهيرة «تويتر»، في عدداً من الدول العربية، من بينها السعودية، والجزائز، وسوريا من خلال هاشتاغ «أمل داون».

وشكرت الفنانة الجزائرية متابعيها، حيث نشرت لها صورة من شخصيتها بالمسلسل عبر حسابها الرسمي قائلة «أنتم مذهلون أحبكم».

وكشفت بوشوشة لـ«الاتحاد»، إنها تجسد بالمسلسل شخصية «جولي»، الشخصية المتناقضة التى تجمع بين الحب والكره في آن واحد، وذلك بسبب تعرضها لظروف قاسية في بداية حياتها دفعتها إلى أن تكون أكثر قسوة مع المحيطين بها، العمل تدور أحداثه في إطار الدراما الاجتماعية الرومانسية، حول مجموعة من الأشخاص يعيشون قصص حب بطرق مختلفة، العمل من تأليف كلود أبي حيدر، وسيناريو وحوار محمود إدريس، وإخراج زهير قنوع، ويشارك في بطولته سامر إسماعيل، وستيفاني صليبا.

يذكر أن آخر أعمال بوشوشة مشاركتها في أحداث المسلسل السوري «علي صفيح ساخن»، وجسدت شخصية «هند»، التى تمتلك صالون تصفيف شعر السيدات، ودارت أحداث المسلسل في إطار الدراما الاجتماعية التشويقية حول حول صراعات عائلة «الحجار»، مع الآخرين من أجل السيطرة على زمام التجارة في دمشق، العمل من تأليف الثنائي علي وجيه، ويامن الحجلي، ويشارك في بطولته باسم ياخور، وسمر سامي.