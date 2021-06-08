حيوان مجهري يتكاثر بعد 24 ألف عام من التجمّد

واشنطن (أ ف ب)

عاد حيوان مجهري يُسمى «بديلويد روتيفر» إلى الحياة بعد أن تجمّد لمدة 24 ألف عام في سيبيريا، ونجح في استنساخ نفسه، وفق فريق من العلماء الروس.

وقال ستاس مالافين الذي شارك في إعداد ورقة بحثية تناولت الحيوان اللغز، ونشرتها مجلة «كارنت بايولوجي»، إن الاكتشاف أثار أسئلة كثيرة حول الآليات التي استخدمها الحيوان متعدد الخلايا ليصمد كل تلك الفترة الطويلة.. واستخدم فريق البحث جهاز حفر لجمع عيّنات من نهر ألازيا في القطب الشمالي الروسي، ثم اعتمدوا على التأريخ بالكربون المشع، الذي كشف أن عمر العيّنة يتراوح بين 23960 و24485 عاماً.