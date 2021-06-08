تطور صحي جديد لشريف دسوقي

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)



كشف مصدر طبي متابع للحالة الصحية للفنان شريف الدسوقي في أحد المستشفيات الخاصة بالعاصمة المصرية القاهرة، تفاصيل جديدة تتعلق بتأخر تركيب طرف صناعي في القدم.



وأضاف المصدر لـ«الاتحاد» أن دسوقي مصاب بتقرحات في قدمه الأمر الذي أخر تركيب الطرف الصناعي بعض الشيء، خاصة مع البروتوكول الطبي الموضوع له منذ دخوله المستشفى.



وأشار المصدر إلى أن دسوقي يخضع لبروتوكول طبي كامل مشرف عليه من متخصصين في العلاج الطبيعي والطب النفسي والعظام لحين خروجه من المستشفى.



وأكد المصدر أن الفترة الحالية يتم تهيئة الفنان شريف دسوقي ليكون جاهزا لتركيب الطرف الصناعي في أقرب وقت في قدمه، بشكل يسمح له بممارسة حياته بشكل طبيعي خلال الفترة المقبلة.



ويشهد الفنان المصري شريف دسوقي حالة من عدم الاستقرار الصحي والنفسي خلال الفترة الأخيرة، بعد إجراء عملية بتر في القدم متأثراً بمضاعفات الإصابة بمرض السكري.