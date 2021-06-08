«تسلا إس» في معرض أميركا الشمالية

جيروم جيلين، نائب رئيس المبيعات والخدمة بشركة صناعة السيارات الكهربائية الأميركية «تسلا»، يتحدث أمام سيارة «تسلا إس»، خلال المؤتمر الصحفي لمعرض أميركا الشمالية الدولي للسيارات في ديترويت، بولاية ميشيغان.

يذكر أن سهم الشركة صناعة السيارات الكهربائية «تسلا» بدأ تعاملات الأسبوع الحالي بتراجع جديد، في أعقاب نشر الرئيس التنفيذي إيلون ماسك رسالة عبر «تويتر» أعلن فيها إلغاء خطة الشركة لإنتاج الطراز الجديد «بلايد بلس».

(رويترز)