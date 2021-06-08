ضبط قناة فضائية ومذيعيها من دون ترخيص في مصر

أحمد عاطف (القاهرة)



أعلن الأمن المصري، الثلاثاء، ضبطه لأحد الأشخاص اتخذ شركة للإنتاج الفني مملوكة له بمحافظة الجيزة مقراً لإدارة قناة فضائية من دون ترخيص، ويعمل بها هو وشقيقه الذى يعمل مخرجاً ومذيعاً بالقناة وهو مقيم بمحافظة أسيوط (جنوب مصر).

وأوضح الأمن أن أعمال التفتيش كشفت عن ضبط معدات وتجهيزات القناة الفضائية المشار إليها عبارة عن (لاب توب موصل بوحدة تخزين محملان ببرامج مونتاج وبرنامج لرفع المحتوى الإلكترونى الخاص بالقناة إلى القمر الصناعى وإعادة بثه على المشاهدين، ومحملة ببرامج ومواد يتم بثها على القناة ومنها برنامجان من إخراج المتهم المضبوط - الهاتف المحمول الخاص بالمتهم المضبوط وتبين أنه يتم من خلاله إجراء المداخلات مع المشاهدين، كما تبين من فحص الهاتف أنه يستخدم في إدارة قناة على موقع يوتيوب من دون ترخيص يتم استغلالها فى إعادة ما يتم بثه على القناة محل الضبط).

وكشف الأمن المصري أن المتهم اعترف بإدارته للقناة لصالح شقيقه الهارب مالك القناة، بهدف تحقيق أرباح مادية غيرمشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وأشارت وزارة الداخلية المصرية أن ذلك يأتي في إطار جهود أجهزة الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية.