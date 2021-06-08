5 آداب لإتيكيت التعازي

ترجمة: عزة يوسف

لا يعرف الكثيرون ما يجب قوله وكيفية قوله، عند تقديم التعازي للآخرين، لذلك يقدم موقع «Martha Stewart» نصائح خبراء الإتيكيت أثناء تقديم التعازي.

1- تجنب المقارنات:

تجنب المقارنات، حيث يجب عليك التعبير عن تعاطفك بإظهار اهتمامك بالشخص الذي يعاني والخسارة التي تعرض لها، بدلاً من الإشارة إلى مدى تشابه حياتك مع حياته، وتذكر أنه يتعامل من حزنه، ويمكنك مشاركة ذكرى أو قصة محببة عن الشخص الذي فقده.

2- الدقة المساعدة:

عند مشاركة أي ذكرى أو قصة، كن محدداً ولا تسترسل في رواية الحدث دون هدف، أما إذا لم تكن لديك ذكرى شخصية مرتبطة بالشخص المفقود، فحاول أن تتذكر شيئاً قاله أحد عنه يساعد على إحياء ذكراه.

كما يقترح الخبراء عليك عرض المساعدة، مثل اصطحاب الأطفال من المدرسة أو أحضار الزوار أو حتى تحضير وجبة، أو اسأل كيف يمكنك المساعدة بالتحديد، بدلاً من ترك الأمور مفتوحة.

3- الابتذال:

تجنب العبارات المبتذلة والكليشيهات، مثل «على الأقل لم يعودوا يتألمون» أو «إنهم في مكان أفضل» أو «كان هذا قدراً»، يمكن أن تكون هذه العبارات مثيرة للمزيد من الحزن، لذا من الأفضل السماح للشخص بالشعور بالحزن بطريقته الخاصة.

4- رموز رسمية:

إذا لم تتمكن من إرسال خطاب مكتوب، فإن البريد الإلكتروني مقبول، لاسيما خلال تلك الفترة التي يجب فيها تقليل الزيارات بسبب الوباء. ويمكن أن تعرب عن تعاطفك بشكل صادق بكلمات نابعة من القلب في رسائل البريد الإلكتروني، ولكن تجنب الرموز التعبيرية أو أي شيء غير رسمي.

5- لا تقلق من التأخر:

لا بأس إذا مضى بعض الوقت على الوفاة، بل عليك الإعراب عن تعازيك عندما يمكنك ذلك، بل إن الشخص الذي تعرض للخسارة يتلقى وابلاً من الرسائل والزيارات في وقتها، ثم لا يتلقى أي تعاز مع مرور الوقت، لذلك فإن تلقيه أي مشاعر بالتعاطف من شأنها أن تشعره بالارتياح.