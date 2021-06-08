منذ متى تغيب سميحة أيوب عن المسرح ؟

سعيد ياسين (القاهرة)

منذ أن شاركت في مسرحية «يا احنا يا هية» مع عبدالرحمن أبو زهرة وسمير صبري عام 2009، تغيب الفنانة سميحة أيوب عن خشبة المسرح.

وتأتي عودتها بعد غياب 12 عاماً من خلال مسرحية «في انتظار.. بابا» التي كانت تحمل عنوان «مورستان»، ويشاركها البطولة أشرف عبدالغفور، وسماح أنور، وأحمد سلامة، ونورهان، وفتحي سعد، ورامي الطمباري، وإعداد أيمن إسماعيل، وسمير العصفوري الذي يتولى إخراجها.

وقال المؤلف أيمن إسماعيل لـ «الاتحاد»: إنه تم استئناف بروفات المسرحية مؤخراً بعدما توقفت طوال الفترة الماضية لانشغال الممثلين بمسلسلات رمضان، وإنه من المقرر عرضها قريباً على خشبة المسرح القومي، وأشار إلى أن المسرحية مأخوذة عن مسرحية «بير السلم» للكاتب سعد الدين وهبة، وأن أحداثها تدور في صراع فلسفي بين الوهم والحقيقة، والواقع والحلم، من خلال قصة عائلة رجل كبير يملك ثروة هائلة، ويصاب بشلل يلزمه الفراش ويمنعه من الحركة والكلام، لكنه لا يفقد قدرته على متابعة من حوله ومراقبة تصرفاتهم، وتظهر معاناته طمع بعض أبنائه، في مقابل حب البعض له، وإيمانهم بأنه سيشفى ويقوم من رقدته في «بير السلم»، حيث المكان الذي يعيش فيه، ويضحون بكل شيء من أجله.

ويذكر أن سميحة أيوب كانت قدمت العديد من المسرحيات الناجحة عبر مشوارها الفني، ومنها «في عز الضهر»، و«الناس اللي في التالت»، و«الخديوي»، و«رابعة العدوية»، و«ست الملك»، و«مقالب عطيات»، و«مصرع كليوباترا»، و«بير السلم»، و«سكة السلامة»، و«كوبري الناموس» وغيرها.